В Самарской области эвакуировали три школы 17 февраля 2022 года

Правоохранители провели проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь всплеск ложных сообщений о минировании зданий. В Похвистнево эвакуировали три школы в четверг, 17 февраля 2022 года.

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб, сообщили в пресс-службе администрации города. Сообщается, что дыма и огня не было. После проверок детей школ №1, №3 и №7 вернули в школу и возобновили учебный процесс.

Волна «минирования» началась с начала 2022 года. Неизвестные сообщают сайтам организаций о взрывных устройствах. Правоохранители ничего не нашли в школах.