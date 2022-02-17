В Самарской области бухгалтер организации украла более 500 тысяч рублей

Женщину ждет уголовное наказание Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Кинель бухгалтер-кассир украла более 500 тысяч рублей для оплаты своих кредитов. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, с января по февраль 2022 года женщина использовала свое положение и взяла из кассы 556 тысяч рублей. Бухгалтер знала об ответственности, но все равно совершила преступление. Недостачу в кассе выявили при внутренней проверке. Правоохранители провели допрос, женщина призналась, что потратила деньги на закрытие задолженности микрозаймов и кредитов, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

На данный момент следствие собрало доказательства для утверждения обвинительного протокола. Возбуждено уголовное дело. Материалы передали в суд.