Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви

Более чем две трети всех покупок по SberPay (67%) приходится на магазины одежды и обуви. Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%).

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"Сегодня SberPay продолжает набирать популярность у клиентов СберБанка. К нему уже подключилось больше 65 тысяч компаний по всей России. Мы постоянно развиваем и расширяем партнёрскую сеть. Мы видим, что клиенты всё чаще пользуются таким способом оплаты в ретейле, а именно — в магазинах одежды и обуви. За прошлый год им воспользовалось более 12 млн человек. Средний чек по операции SberPay составляет 1,5 тысячи рублей"

Сервис запущен в мае в 2020 года. SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом — все данные по карте остаются внутри СберБанка и не передаются другим участникам расчётов. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон.