Самарцев приглашают на новый мультфильм «Пиноккио. Правдивая история» в «Мягкий кинотеатр»

Мультфильм вышел в прокат 17 февраля 2022 года

В четверг, 17 февраля 2022 года, в прокат вышел мультфильм «Пиноккио. Правдивая история» (6+). Жители Самары могут посмотреть его одними из первых в «Мягком кинотеатре». Он работает в ТРК «Гудок», «Космопорт» и «МегаСити».

Юным зрителям предстоит увидеть историю говорящей куклы Пиноккио, которую создал плотник Джепетто. В один из дней деревянный мальчик решает сбежать из дома и отправиться смотреть мир. Он прибивается к странствующему цирку, которым руководит коварный делец Моджафоко. В какой-то момент Пиноккио влюбляется в приемную дочь Моджафоко — воздушную гимнастку Беллу, но у него нет шанса на взаимность. Помочь ему может только колдунья Люсильда.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в мобильном приложении или на сайте мягкийкинотеатр.рф.