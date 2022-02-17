В Самаре ищут подрядчика, который благоустроит Маяковский спуск за 7,2 миллиона рублей

Преображение завершать уже в конце апреля 2022 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары ищет подрядчика, который займется благоустройством Маяковского спуска. За работу по благоустройству территории чиновники готовы заплатить более 7,2 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, подрядная организация, которая выиграет тендер, должна будет провести комплексный ремонт подпорной стены Маяковского спуска, уложить тротуарную плитку, обновить лестницы и перила. Кроме того по плану необходимо заменить колодезные люки, выкорчевать старые пни и восстановить газон. После завершения всех работ строители обязаны вывезти и утилизировать оставшийся мусор.

Итоги электронного аукциона объявят 11 марта 2022 года. Срок выполнения всех работ по благоустройству Маяковского спуска – 30 апреля 2022 года.