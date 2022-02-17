В «Художественном» в Самаре пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным

Антон Долин - известный журналист, теле- и радиоведущий

В следующий четверг, 24 февраля 2022 года, в Самаре пройдет встреча с журналистом, киноведом и самым влиятельным кинокритиком России Антоном Долиным. Мероприятие состоится в 19:00 в ЦРК «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Участников ждет беседа в формате вопрос-ответ и автограф-сессия.

Антон Долин окончил МГУ и аспирантуру Института мировой литературы имени Горького. Карьеру журналиста начал на радиостанции «Эхо Москвы». Он работал там корреспондентом и ведущим программ. В 2012-2020 годах был радиоведущим, кинообозревателем телепроекта «Вечерний Ургант». С 2017 года Антон Долин является главным редактором журнала «Искусство кино». Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Антон Долин редко ругает фильмы. Он не навязывает людям свое профессиональное мнение, а просто объясняет достоинства и недостатки ленты, а также почему стоит ее посмотреть.

Стоимость билета составит 500 рублей. Для студентов предусмотрены скидки. Отметим, возрастное ограничение мероприятия — 16+.