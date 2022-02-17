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Общество17 февраля 2022 13:21

В Самаре 18 февраля 2022 года сильный ветер может снести крыши, деревья и оборвать провода ЛЭП

В Самарской области 18 февраля 2022 года объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сильный ветер начнется уже этой ночью

Сильный ветер начнется уже этой ночью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 18 февраля 2022 года, по прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигать скорости 15-18 м/с.

- Объявлен желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, местами по Самарской области ночью и днем, 18 февраля, ожидается усиление ветра. Просим соблюдать осторожность, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Самарцев предупредили, что сильные порывы ветра могут стать причиной возникновения ЧП. Так, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с неблагоприятными погодными условиями, самарцев просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности, находясь на улице.