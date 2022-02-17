На обводной дороге Самары устранят дефекты покрытия

Дорожники заделают ямы и выбоины на проезжей части / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

На трассах в Самарской области устраняют дефекты покрытия, которые возникли из-за перепадов температур и интенсивного движения. Подобные работы уже провели на федеральной дороге Р-229 в районе Алексеевки. Сейчас дорожникам предстоит восстановить проезжую часть на обводной дороге Самары.

— В ближайшее время подрядчик приступит к ликвидации дефектов на участке с 12 по 25 км. Также запланирован ремонт двух отрезков самарской обводной: с 0 по 12 км и с 12 по 23+800 км. Сейчас по этим объектам идут проектные работы, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В ведомстве отмечают, что устранение дефектов — это временная мера. Она необходима, чтобы обеспечить безопасность движения до основного ремонта. Эти работы стартуют при наступлении благоприятной погоды. В настоящее время разрабатывается программа на 2022 года. В нее войдут проблемные участки федеральных дорог, которым требуется ремонт.