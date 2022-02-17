МТС ускорила интернет в рекреационных зонах Тольятти

Новые базовые станции с увеличенной пропускной способностью уже установлены в популярных местах отдыха горожан, где круглогодично сохраняются высокие объемы потребления мобильного трафика.В результате проведенных работ максимальная скорость передачи данных теперь достигает 150 Мбит/с, а средние скорости мобильного интернета выросли в два раза.

Увеличенная пропускная способность канала передачи данных позволяет обеспечивать повышенную емкость базовой станции и обеспечить максимальное количество абонентов качественной голосовой связью и доступом к мобильному интернету на высоких скоростях. Это актуально, в том числе, для локаций, где постоянно присутствует большое количество абонентов –торговые центры, жилые массивы, парки и площади, где отдыхают горожане и проводятся массовые мероприятия.

Сеть МТС с увеличенной пропускной способностью уже покрывает парк Победы и Итальянский сквер, бульвар Здоровья, парк культуры и отдыха Комсомольского района, Речной вокзал, а также ТРЦ «Аэрохолл».

По статистике интерактивного гида «Виртуальная прогулка по Тольятти», Итальянский сквер в 2021 году вошел в топ достопримечательностей города, которой чаще всего интересуются туристы и местные жители. Кроме него, в рейтинг самых популярных мест Тольятти вошли сквер 50-летия АВТОВАЗа, памятник Преданности, парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, и памятник основателю города В.Н.Татищеву