В Самаре преступная группировка зарабатывала на незаконной регистрации мигрантов

Членам ОПГ может грозить до 7 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконной миграции на территории Самары. Пятеро самарцев незаконно оформляли трудовые договоры с мигрантами, чтобы те могли пребывать на территории Самарской области.

Как выяснилось, услугами самарской организованной преступной группировки воспользовались более 440 иностранцев. По данным УМВД по Самаре, преступники оформляли мигрантам подложные трудовые договоры, чтобы увеличить им сроки пребывания в России.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь участникам ОПГ может грозить до 7 лет лишения свободы, в зависимости от степени участия в преступной деятельности.