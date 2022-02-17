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Общество17 февраля 2022 16:57

Жителей Самары попросили убрать автомобили с обочин на 16 улицах в ночь на 18 февраля 2022 года

Коммунальщики будут продолжать бороться со снежными завалами на улицах и дорогах Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В целях эффективного обеспечения уборки самарцев попросили убрать припаркованные машины

В целях эффективного обеспечения уборки самарцев попросили убрать припаркованные машины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, в ночь с 17 на 18 февраля 2022 года, коммунальщики запланировали масштабную работу по расчистке улиц и дорог от снега. Так, работы всю ночь будут проводить на 16 улицах в областном центре.

На время уборки снега жителей и гостей Самары попросили не оставлять свои личные автомобили на участках, где будут проводить работы. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации, чтобы дорожники смогли более эффективно расчистить дороги города от снежных накоплений.

Так, в ночь на пятницу, 18 февраля 2022 года, в Самаре будут чистить улицы:

1. Галактионовская от Ярмарочной до Вилоновской,

2. Красноармейская от Фрунзе до Чапаевской,

3. Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,

4. Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской,

5. Чапаевская от Вилонвской до Л. Толстого,

6. Первомайская от Ново-Садовой до Молодогвардейской,

7. Советской Армии от МТЛ «Арена» до Ново-Садовой,

8. Потапова от Кольцевой до Ново-Садовой,

9. Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,

10. Гагарина от Запорожской в сторону Победы,

11. Аэродромная от парка Победы в сторону Авроры,

12. Стара-Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова,

13. 5-я просека,

14. Ново-Вокзальный тупик,

15. Победы,

16. С. Лазо от Ветвистой до Волжского шоссе.