Депутаты хотят расширить меры поддержки для самарских молодых семей

Минобразования к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты партии «Единая Россия» обсудили возможность расширения мер поддержки молодых семей в российских регионах. Чиновники предложили сформировать каталог практик предоставления социальной помощи семьям с детьми, чтобы в дальнейшем распространять их в регионах, где наблюдается отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям.

Инициатива партии о создании базы лучших практик по предоставлению социальной помощи будет прорабатываться совместно с экспертами. По данным мониторинга, в России только пять регионов, где собраны максимальные наборы предоставляемых мер поддержки, среди которых Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. А вот почти в половине регионов действует лишь одна мера помощи молодым семьям – помощь в улучшении жилищных условий. При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее получают.

В Самарской области в настоящее время предоставляется более 30 мер поддержки молодым и студенческим семьям. Пособия начисляются как из регионального, так и из федерального бюджетов. Например, семья с одним ребенком может претендовать на материнский капитал в размере 524 527,90 руб., единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 20472,77 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет от 7677,81 руб. до 31282,82 руб. Также самарцы могут получить ежемесячное пособие, где ребенок до 3-х лет не посещает дошкольное учреждение. Студенческие семьи получают 3 тысячи рублей на одного ребенка.