В Самаре открылся штаб общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»

Дмитрий Азаров открыл штаб Самарского отделения студотрядов России

17 февраля в России отмечается День российских студенческих отрядов. В этот день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил бойцов самарских студотрядов и дал старт работе регионального штаба «Российских студенческих отрядов».

- Надеюсь, что, придя сюда, в этот штаб, вы сможете подобрать себе дело по душе. Рассчитываю, что количество юношей и девушек, которые будут пополнять студотряды, будет расти год от года, - сказал Дмитрий Азаров.

Идея создания регионального штаба появилась год назад, и в этом году удалось ее реализовать. Правительство Самарской области активно поддерживает студенческое движение, создавая для молодежи лучшие условия развития и проявления талантов. Так, в новом мультиформатном пространстве появились рабочие места, коворкинг-зона и современный интерактивный музей, где представлена история студенческого движения.

Во время встречи самарских участников студотрядов с губернатором, было предложено провести в Самаре всероссийский слет студенческих отрядов. Глава региона поддержал эту идею. К тому же, в 2022 году в Самаре состоится юбилейная Всероссийская студенческая весна, где бойцы смогут помочь организаторам в приеме гостей со всех регионов страны.