В Самаре эвакуировали посетителей ТЦ "Аврора Молл" из-за сообщения о минировании

В Самаре опять ложные минирования

Вечером 17 февраля в Самаре пришлось эвакуировать посетителей ТЦ "Аврора Молл". На место приехали пожарные машины и полицейские, была объявлена тревога, всех посетителей попросили выйти на улицу. Как рассказывают очевидцы, у кого-то оказалась прервана тренировка, кто-то недосмотрел фильм. Некоторым пришлось прервать шопинг.

По информации источников, причиной такой эвакуации послужили ложные сообщения о минировании. Якобы, кто-то написал письмо, в котором предупредил о заложенной в ТЦ бомбе. Все сообщения оказались ложными, а тревога напрасной.

В любом случае, правоохранители не оставят ситуацию без контроля. Подобным шутникам грозит серьёзное наказание: большой штраф и даже уголовная ответственность. Расследование таких случаев ведется серьезное, и несколько человек, которых уличили в "ложных минированиях" перед новым годом и в январе уже выявлены и в отношении них заведены административные дела. Правоохранители предупреждают, что теракты - не повод для шуток.