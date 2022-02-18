В Самаре обсудили вопрос своевременной медицинской помощи

На совещании обсудили усиление мер медицинской помощи

В Самарской поликлинике №15 глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам помощи пациентам 17 февраля 2022 года. Совместно с руководством областного минздрава обсудили вопрос о своевременном оказании медицинской помощи.

Губернатор отметил, что необходимо принять меры для повышения качества и оперативности медицинских услуг. В связи с ростом заболеваемости в области количество обращений в медицинские учреждения увеличилось. Помимо этого, также зафиксировали рост заболеваемости у детей до года.

В Поволжье укрепляют техническую базу в сфере здравоохранения, строят новые корпусы, закупают необходимые медикаменты и расширяют парк автотранспорта. Для быстрой помощи создаются call-центры, в которых обрабатывают обращения жителей. Не смотря на поддержку и работу медиков все еще не везде удается справиться с нагрузкой.

На совещании также подняли вопрос об оформлении больничных листов по телефону. По полученным данным, заявку подали более 11 тысяч человек. Общий процент оформления дистанционных заявлений о больничном невысокий. Жители предпочитают приходить лично. Среди причин отказа от дистанционной диагностики – незнание о такой возможности.