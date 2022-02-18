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Общество18 февраля 2022 5:23

Должность министра лесного хозяйства займет Алексей Веселов

Губернатор предложил главе района новую должность
Алена ПРОВКИНА
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Глава района получил новую должность

Глава района получил новую должность

Министром лесного хозяйства Самарской области может стать глава Сергиевского района Алексей Веселов. Новую должность предложил губернатор Дмитрий Азаров.

Алексей Веселов был главой района с 2013 года. Глава Самарской области отметил, что уже со следующей недели он приступит к работе министра. Александр Ларионов, бывший минлесхоз, займет пост председателя самарского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Губернатор пожелал успешной работы и службы, также он сообщил, что бывший глава Сергиевского района отлично справлялся с поставленными задачами долгое время.