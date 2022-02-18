Почти 10 тысяч самарцев предпочитают оплачивать тепло по электронным квитанциям

Жители смогут оплачивать квитанции по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» решили перейти на электронные квитанции. Теперь они не только могут оплатить тепло, не выходя из дома, но и помочь сохранить природу.

Перевод на электронные квитанции проводят в рамках акции «Экодесант». Энергетики сообщают, что каждый месяц филиал рассылает более 400 тысяч бумажных квитанций

Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций, общий вес которых почти 2 тонны. На производство бумаги уничтожают 100, которые растут 35 лет. Электронные квитанции помогают делать более оперативный расчет с энергокомпанией и быстро решать вопросы по начислениям.