Жители Самары отметили рост цен, а вместе с ними и увеличение расходов

В Самаре отмечают повышение цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 63% жителей отметили рост цен, из-за этого им приходится увеличивать траты. Респонденты планируют увеличить доход на 10 тысяч рублей.

По данным исследования «Авито Работа» и сервиса part-time, 96% опрошенных согласились с тем, что в регионе поднялись цены. Повысился ценник на продукты питания – это отметили 98% жителей; на ЖКХ, лекарства и медицинские услуги – 79% респондентов; на транспорт - 76%. Также молодые люди (от 25 до 44 лет) отметили, что цены поднялись и на покупку или аренду жилья. Сильнее всего подорожала недвижимость в городах-миллионниках.

Управляющий директор «Авито Работы» рассказал, что почти все респонденты согласились с тем, что в регионе увеличились средние ценники. Финансовое положение граждан остается непростым.