Самарские приставы смогли вернуть детям более 47 миллионов рублей в январе 2022 года

Детям вернули деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские судебные приставы смогли вернуть детям более 47 миллионов. Алиментщики вернули задолженность.

В январе 2022 года приставы взыскали с должников 47,5 миллионов рублей. Для возвращения денег детям им пришлось арестовать и реализовать имущества алиментщиков. Отмечают, что у 3,6 тысяч человек долг списывают из заработной платы, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Граждане, которые продолжали уклоняться от уплаты и родительских обязательств, получили административные протоколы. Всего составили 171 документ, возбуждено 96 уголовных дел.