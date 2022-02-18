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Общество18 февраля 2022 6:46

Самарские приставы смогли вернуть детям более 47 миллионов рублей в январе 2022 года

Арестовали и реализовали имущество 200 алиментщиков
Алена ПРОВКИНА
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Детям вернули деньги

Детям вернули деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские судебные приставы смогли вернуть детям более 47 миллионов. Алиментщики вернули задолженность.

В январе 2022 года приставы взыскали с должников 47,5 миллионов рублей. Для возвращения денег детям им пришлось арестовать и реализовать имущества алиментщиков. Отмечают, что у 3,6 тысяч человек долг списывают из заработной платы, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Граждане, которые продолжали уклоняться от уплаты и родительских обязательств, получили административные протоколы. Всего составили 171 документ, возбуждено 96 уголовных дел.