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Происшествия18 февраля 2022 7:20

В Тольятти мошенники украли у пенсионерки более 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Женщина потеряла 400 тысяч рублей

Женщина потеряла 400 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти аферисты списали деньги с банковского счета 67-летней женщины. Они представились сотрудниками финансового учреждения.

Мошенники звонили пенсионерке несколько раз, они сообщали о попытках снятия денег со счетов. Женщине рекомендовали для предотвращения мошенничества самостоятельно взять кредит в банке и следовать указаниям. Злоумышленники предупредили потерпевшую о том, что с сотрудниками банка лучше не разговаривать. Она пошла в отделение банка, оформила кредит и перевела больше 400 тысяч рублей на указанный счет, который продиктовали аферисты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Только после перевода жительница Тольятти поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.