В Тольятти мошенники украли у пенсионерки более 400 тысяч рублей

Женщина потеряла 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти аферисты списали деньги с банковского счета 67-летней женщины. Они представились сотрудниками финансового учреждения.

Мошенники звонили пенсионерке несколько раз, они сообщали о попытках снятия денег со счетов. Женщине рекомендовали для предотвращения мошенничества самостоятельно взять кредит в банке и следовать указаниям. Злоумышленники предупредили потерпевшую о том, что с сотрудниками банка лучше не разговаривать. Она пошла в отделение банка, оформила кредит и перевела больше 400 тысяч рублей на указанный счет, который продиктовали аферисты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Только после перевода жительница Тольятти поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.