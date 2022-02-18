Солнце может вызвать помехи в самарском телеэфире с 21 февраля по 16 марта 2022 года

Самарцев предупреждают о возможных сбоях в работе цифрового ТВ и радио Фото: "КП" Архив

В понедельник, 21 февраля 2022 года, начнется весенняя солнечная интерференция. Из-за этого в Самарской области могут возникнуть помехи в телеэфире. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи региона.

— Весенняя интерференция в Самарской области, которая будет влиять на цифровое ТВ, продлится с 21 февраля по 16 марта 2022 года в интервале с 12:37 до 14:05 по местному времени, — отметили в ведомстве.

Помехи в телеэфире телеканала «Губерния» возможны с 21 февраля по 13 марта 2022 года с 12:18 до 13:12. Продолжительность сбоев будет разная. Где-то всего несколько секунд, а где-то до 17 минут. Узнать график возможных помех в теле- или радиотрансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».