Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга качества жизни в регионах

В Самарской области улучшается качество жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представлен ежегодный рейтинг регионов по качеству жизни, составленный экспертами РИА Новости. Во главе рейтинга Москва и Санкт-Петербург. Самарская область поднялась с 16-го места в 2020-ом до девятого в рейтинге-2021.

Аналитики исследования учли 67 показателей: данные Росстата, Минздрава, Минфина России, Центробанка и других открытых источников. Оценивалась динамика развития в основных социально значимых отраслях: здравоохранении, образовании, промышленности, дорожном строительстве, экологии, учитывали уровень экономического роста, развития малого бизнеса, инвестиционный потенциал.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов считает, что высокая позиция самарского региона в рейтинге обусловлена рядом показателей, в том числе, стабильной социальной ситуацией в эпоху пандемии.

- Экономические показатели по ряду стратегических позиций просто рекордные, речь и о дорожном строительстве, и социальном, растет промышленное производство, вводятся новые мосты, предприятия, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, - сказал эксперт.

Благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона, поддержке федеральных властей в Самарской области реализуются важнейшие для жителей региона социальные и инфраструктурные проекты.

Он также отметил, что и жители региона проявляют активность - участвуют в проектах благоустройства, реализуют социальные инициативы.

Председатель Областного родительского собрания Елена Климова считает, что немаловажную роль в укреплении образовательной системы региона играет модернизация школ, эффективное взаимодействие власти с родительским сообществом.

- От имени всех родителей хочу сказать, что мы видим все позитивные изменения, которые проходят в образовании в рамках реализации национального проекта «Образование». Самое главное, нас родителей слышат и видят. Мы активно мониторим питание в школах, контролируем соблюдение требований Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях, с нами согласовывают образовательный процесс, включая дистанционное обучение школьников, - сказала Климова.

Стоит отметить, жители и эксперты подчеркивают: большое количество позитивных изменений происходит в регионе. В строй вводятся новые школы, детские сады, больницы, появляются новые дороги, инфраструктурные объекты, появляются условия для реализации творческого потенциала. Конечно же, все это вкупе влияет на рост удовлетворенности качеством жизни у каждого жителя Самарской области.