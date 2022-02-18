В Самаре мужчина нашел телефон и решил оплатить свои покупки на сумму более 50 тысяч рублей

Полицейские нашли подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина нашел телефон и решил воспользоваться чужим мобильным банком. Он списал более 50 тысяч рублей.

По полученным данным, потерпевший потерял телефон и заметил списание с банковского счета. Он обратился в полицию и узнал, что сумма переводов составила более 51 600 рублей. Правоохранители в ходе расследования дела нашли возможного подозреваемого – ранее судимого за мошенничества, грабежи и незаконного оборота наркотиков. 36-летний мужчина признался, что нашел телефон на улице 22 Партсъезда. Мобильник оказался незаблокированным, чем и воспользовался злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Обвинительное заключение направили в суд. Подозреваемый обязался возместить ущерб.