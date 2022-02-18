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Происшествия18 февраля 2022 8:12

Под Сызранью автомобилист на Volkswagen Polo отправил фуру MAN в кювет

Водителю иномарки потребовалась помощь медиков
Алена Тушканова
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Легковушка получила серьезные механические повреждения

Легковушка получила серьезные механические повреждения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 17 февраля 2022 года, в Сызранском районе произошло ДТП. Примерно в 02:00 по на 981 км трассы М-5 «Урал» столкнулись Volkswagen Polo и фура MAN. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина двигался на легковушке со стороны Москвы в направлении Самары. В пути он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, за рулем которого находился 57-летний водитель. После удара фура вылетела с дороги в кювет.

В результате ДТП водителю иномарки потребовалась медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.