Под Сызранью автомобилист на Volkswagen Polo отправил фуру MAN в кювет

Легковушка получила серьезные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 17 февраля 2022 года, в Сызранском районе произошло ДТП. Примерно в 02:00 по на 981 км трассы М-5 «Урал» столкнулись Volkswagen Polo и фура MAN. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина двигался на легковушке со стороны Москвы в направлении Самары. В пути он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, за рулем которого находился 57-летний водитель. После удара фура вылетела с дороги в кювет.

В результате ДТП водителю иномарки потребовалась медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.