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Происшествия18 февраля 2022 8:19

В Отрадном при столкновении Skoda и Toyota пострадал 13-летний подросток

Водитель японского авто не уступил дорогу
Алия Хафизова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Две иномарки не разъехались на перекрестке

Две иномарки не разъехались на перекрестке

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 17 февраля 2022 года, в Отрадном произошло ДТП с участием двух машин. В 14:15 на 91 км трассы Самара — Бугуруслан водитель Toyota RAV4 въехал в Skoda Rapid.

— 47-летний водитель Toyota при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустил другую иномарку, которая ехала во встречном направлении, и столкнулся с ней,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир Skoda. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.