Заместителя Дмитрия Азарова поощрят 125 тысячами рублей за труд во благо Самарской области

Андрей Когтев стал лауреатом почетного знака

Вице-губернатора Самарской области Андрея Когтева наградят почетным знаком "За труд во благо земли самарской". Чиновник в правительстве отвечает за взаимодействие с федеральными органами госвласти. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Согласно постановлению к знаку прилагается и денежное вознаграждение, в размере 125 тысяч рублей. Эта выплата будет произведена из средств, которые предусмотрены департаментом управления в бюджете на соответствующие цели.

Также на сайте правительства появилось постановление о награждении госнаградами и других персон. Речь идет о Вере Богуш, которая является старшим тренером "Центра спортивной подготовки сборных команд региона". Также почетный знак "За труд во благо земли Самарской" награждены заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко, глава клиник СамГМУ Сергей Измалков, врач-онколог Владимир Савельев. Каждый из них также получит по 125 тысяч рублей. А Вера Богуш за продвижение фигурного катания в регионе получит 250 тысяч рублей.

Как отметил Андрей Когтев, он намерен отдать причитающиеся к премии средства в детское учреждение.

- Ранее родители одного из детсадов Самары обратились ко мне с просьбой о содействии в обустройстве современной детской площадки. Буду рад внести свой вклад в это доброе дело, - отметил он.