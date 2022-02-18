Грузовой порт в Самаре китайские инвесторы готовы построить в устье реки Сок

Грузовой порт - серьезная нагрузка на территорию

В Самаре грузовой порт намерены перенести со стрелки Волги и Самары. Изначально речь шла о том, чтобы такой порт появился в Сызрани. Местные жители заметно оживились, предвкушая появление новых рабочих мест. Однако, этот вариант устраивает не всех инвесторов. В основном, указывают на то, что такое перемещение ухудшит логистику, так как грузы придется везти в Самару на склады по железной дороге.

- Сейчас есть интерес китайских инвесторов, однако, они рассматривают другую точку, а именно - устье реки Сок, там, где река впадает в Волгу. Изначально такое место не рассматривалось, однако сейчас возможности такого варианта просчитываются и мы ведем переговоры с инвесторами, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, сообщая о новом варианте.

Пока непонятно, будет ли возможность построить грузовой порт именно в этом месте, так как необходимо произвести все замеры и высчитать глубину дна в этом месте, чтобы понять, смогут ли сюда подходить суда. Также эксперты в разговоре с журналистом "КП-Самара" отмечают, что этот вариант может быть не слишком хорош с эстетической точки зрения и может ухудшить впечатление от водных ворот Самары. Сейчас река Сок активно используется для катания на байдарках и катамаранах, появление грузового порта может свести на нет водный туризм здесь.