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Происшествия18 февраля 2022 8:42

В Самаре две женщины с детьми чуть не попали под колеса, когда бежали через дорогу на «красный»

Ответственные родители тянули детей за собой
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Родители с детьми чуть не угодили под колеса. Фото: скриншот видео "ЧП-Самара"

Родители с детьми чуть не угодили под колеса. Фото: скриншот видео "ЧП-Самара"

В Самаре в социальные сети попало видео, где видно, что две матери решили пренебречь правилами дорожного движения и побежать через дорогу на «красный». Дети могли оказаться под колесами.

Матери с детьми перебегали дорогу в районе школы №46 на улице Советской Армии. Автомобили двигались на разрешающий «зеленый» сигнал светофора. Родителей не остановили движущие машины. Они потянули за собой детей и успели добежать до другой стороны дороги.

К счастью, пострадавших нет. Водители вовремя затормозили. В комментариях пользователи отметили, что перебегать дорогу подобным образом – неоправданный риск, как для родителей, так и для их детей.