В Самаре две женщины с детьми чуть не попали под колеса, когда бежали через дорогу на «красный»

Родители с детьми чуть не угодили под колеса. Фото: скриншот видео "ЧП-Самара"

В Самаре в социальные сети попало видео, где видно, что две матери решили пренебречь правилами дорожного движения и побежать через дорогу на «красный». Дети могли оказаться под колесами.

Матери с детьми перебегали дорогу в районе школы №46 на улице Советской Армии. Автомобили двигались на разрешающий «зеленый» сигнал светофора. Родителей не остановили движущие машины. Они потянули за собой детей и успели добежать до другой стороны дороги.

К счастью, пострадавших нет. Водители вовремя затормозили. В комментариях пользователи отметили, что перебегать дорогу подобным образом – неоправданный риск, как для родителей, так и для их детей.