Мужчина умер в ТЦ "Амбар" в Самаре 17 февраля 2022 года

Мужчина упал около выхода и помочь ему не смогли

17 февраля 2022 года в ТЦ "Амбар" в Самаре умер мужчина. Пожилому человеку стало плохо на пороге торгового центра. Он упал на пол. Как рассказали очевидцы, на помощь кинулись окружающие люди. Двое мужчин пытались оказать ему первую помощь, вызвали скорую.

- Врачи приехали примерно через 15 минут, но к тому времени уже оставалось констатировать смерть, помочь посетителю магазина не удалось, - рассказал источник "КП". По предварительным данным, у мужчины случились проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Очевидцы рассказали, что медики приехали достаточно быстро, но до прибытия скорой с мужчиной имели дело только другие посетители.

Редакция "КП-Самара" приносит соболезнования родным и близким погибшего мужчины.