Доцента СамГУПС подозревают в получении взяток от студентов

Преподавателю грозит уголовное наказание за взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении доцента ФГБОУ СамГУПС. Женщину обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, доцент систематически получала незаконные вознаграждения с декабря 2021 года по января 2022 года. Стражи порядка выявили 5 фактов преступной деятельности. Общая сумма взяток составила около 100 тысяч рублей.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Они продолжают устанавливать все подробностей преступления. Подозреваемой может грозить крупный штраф, запрет заниматься профессиональной деятельностью до 3 лет, обязательные работы или лишение свободы. Максимальное наказание — до 3 лет колонии.