В Сызрани правоохранители задержали автомобиль и нашли в нем 280 пакетов с героином

Мужчины незаконно провозили наркотики. Фото: сызранский линейный отдел

В Сызрани сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, в которой сидели три подозреваемых. В салоне обнаружили 280 свертков героина.

По полученным данным, машину задержали в черте города. После личного досмотра правоохранители обнаружили 42 пакета героина, а после проверки салона еще 280 свертков. Общая масса наркотика – более 620 гр.

Следствие установило, что мужчины хотели продать наркотики через интернет. Героин они купили в Москве через мобильное приложение. Пока подозреваемые под стражей. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить срок лишения свободы до 20 лет.