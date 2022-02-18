"Отключил телефон и исчез": куда пропал экс-директор МП "Благоустройство" Самары, подозреваемый в деле о "золотом снеге"

Горы снега не вывозили, но оплачивали

Бывшего директора МП "Благоустройство" в Самаре Евгения Садовникова объявили в розыск после его увольнения с поста. Сначала появилась информация, что чиновнику нашли другое теплое место - заместителя одного из глав районов. Но тут в дело вмешалась прокуратура. Здесь отметили, что бывшего руководителя муниципального предприятия привлекают к уголовному делу в качестве обвиняемого, вменяя ему три преступления с причинением ущерба в 20 млн рублей.

- Обвинение предъявлено заочно в связи с тем, что 17 февраля он объявлен в розыск, - указали в прокуратуре.

Как подчеркнул депутат Госдумы Александр Хинштейн, по его данным Садовников отключил телефон, покинул место жительства и не реагировал на вызовы к следователю, не являясь на допрос.

Отметим, что речь идет о деле так называемого "золотого снега". Дело в том, что по данным прокуратуры, при вывозе и уборке снега возникали злоупотребления. Реальные цифры и те, которые рисовали в отчетах, серьезно отличались. По факту снега вывозили гораздо меньше, а вот платили за больший объем. Итог был печален: снег оставался на дорогах и во дворах, подрядчики получали запланированные по контрактам средства. Страдал город.

Эксперты допускают, что количество фигурантов дела только вырастет, также может вырасти сумма ущерба.