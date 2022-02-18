В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов

При этом в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях продолжает набирать популярность и проведение неипотечных сделок с использованием Сервиса безопасных расчетов. Во втором полугодии 2021 года количество таких сделок увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из них 92% сделок проходят по приобретению недвижимости на вторичном рынке жилья.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сервис безопасных расчетов от ДомКлик Сбербанка позволяет обеспечить безопасность проведения сделки по покупке жилья. Мы рады отметить, что все чаще наши клиенты пользуются данным сервисом, заботясь о сохранности своих средств. Совместно с партнерами мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, чтобы предоставлять клиентам продукты высокого уровня удобства и безопасности».

Сервис безопасных расчетов позволяет проводить как ипотечные сделки, так и сделки по покупке недвижимости за наличные денежные средства. При подписании договора средства переводятся на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка и хранятся там до тех пор, пока сделка не будет зарегистрирована в Росреестре. Только после этого деньги перечисляются на счет продавца.

Оформить услугу можно в любых центрах ипотечного кредитования Сбербанка, офисах Сбербанка, а также в офисах агентов по недвижимости, подключенных к партнерской программе «ДомКлик».