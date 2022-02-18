За сутки в Самарской области выявили 3828 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в Самарской области зафиксировали более 284 тысяч случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суточный прирост больных коронавирусом в Самарской области скакнул до 3 828 человек. Общее число случаев заражения теперь составляет 284 691. Такие данные оперштаб приводит на пятницу, 18 февраля 2022 года.

Третья часть заболевших — жители Тольятти. За минувшие сутки в регионе в Автограде выявили 1 319 пациентов. На втором месте антирейтинга — Самара. В областной столице прибавилось 474 больных. Большой прирост показали также Новокуйбышевск (287), Сызрань (230), Чапаевск (165), Отрадный (147), Жигулевск (142) и Волжский район (118).

За прошедшие сутки в больницы региона госпитализировали рекордное количество человек — 554. Еще 3 945 жителей региона уже закончили лечение. За все время победить COVID-19 удалось уже 230 984 пациентам.

К сожалению, скончались еще 14 больных с КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 946 смертей.