В Самаре гендиректора ООО осудят за долг в 1,8 млн рублей по зарплате

Руководитель фирмы скоро предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский межрайонный следственный отдел Самары завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из ООО. Его обвиняют в невыплате денег сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года глава компании, работающей в сфере строительства инженерных коммуникаций, не выплатил зарплату 41 работнику. Общая сумма долга составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги, которые можно было направить на выплату зарплаты, пошли на погашение долгов перед другими кредиторами.

В настоящее время правоохранители направлено дело на рассмотрение в суд. Гендиректору ООО грозит крупный штраф.