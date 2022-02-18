Самарские сотрудники ДПС усилят контроль на дорогах в выходные

Инспекторы проведут рейды

В Самаре сотрудники госавтоинспекции усилят контроль на дорогах в предвыходные и выходные дни. Полицейские пресекут нарушения.

По полученным данным, в период с 18 по 20 февраля 2022 года дорожные полицейские проведут рейдовые мероприятия на автодорогах. Особое внимание уделят водителям в состоянии алкогольного опьянения. Задействуют максимальное количество сотрудников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Госавтоинспекция напоминает, что управление машиной в нетрезвом виде опасно и грозит водителю штрафов в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок от полутора до двух лет.