В Самаре назначили нового председателя комиссии по повышению качества госуслуг

Повышением качества оказания госуслуг в регионе озабочена целая комиссия

В комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг при правительстве Самарской области назначен новый председатель. Вместо Владимира Терентьева, который в июле 2021 года покинул посту вице-губернатора, на этот пост утвержден Петр Петрович Королев.

Сейчас Петр Королев является вице-губернатором, руководителем администрации губернатора региона. Приказ о его назначении вступает в силу с 18 февраля. На пост вице-губенатора он был назначен перед Новым годом.

Комиссия была создана еще в 2013 году. Ее основная задача - рассматривать и оценивать эффективность взаимодействия органов власти и населения. Также ее члены готовят предложения по оптимизации и повышению доступности всех государственных услуг в регионе. Специальная рабочая группа также оценивает качество оказания услуг в МФЦ.