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Происшествия18 февраля 2022 10:27

В Самарской области поймали федерального преступника за поджогом

Правоохранитель смог задержать злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
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Дмитрий Проскурин задержал преступника. Фото: УФСИН России по Самарской области

Дмитрий Проскурин задержал преступника. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарской области майор внутренней служб Дмитрий Проскурин смог задержать преступника, находящегося в федеральном розыске. Подозреваемый поджигал автомобиль.

По полученным данным сотрудник правоохранительных органов шел домой со службы. На парковке он увидел подозрительного мужчину, который стоял возле легкового автомобиля. Преступник поджёг машину и пытался сбежать. Полицейский сумел задержать подозреваемого и вызвать на место преступления пожарных и полицию, сообщают в УФСИН России по Самарской области.

Пламя потушили. Отмечают, что пожар чуть не перешел на соседние автомобили. Поджигатель оказался в федеральном розыске. Благодаря действия оперативника его удалось привлечь к ответственности.