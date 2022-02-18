В Самарской области поймали федерального преступника за поджогом

Дмитрий Проскурин задержал преступника. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарской области майор внутренней служб Дмитрий Проскурин смог задержать преступника, находящегося в федеральном розыске. Подозреваемый поджигал автомобиль.

По полученным данным сотрудник правоохранительных органов шел домой со службы. На парковке он увидел подозрительного мужчину, который стоял возле легкового автомобиля. Преступник поджёг машину и пытался сбежать. Полицейский сумел задержать подозреваемого и вызвать на место преступления пожарных и полицию, сообщают в УФСИН России по Самарской области.

Пламя потушили. Отмечают, что пожар чуть не перешел на соседние автомобили. Поджигатель оказался в федеральном розыске. Благодаря действия оперативника его удалось привлечь к ответственности.