Метель и штормовой ветер захватят Самарскую область 19 февраля 2022 года

Самарцев призывают остаться в непогоду дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики вновь предупреждают жителей Самарской области об ухудшении погоды. В субботу, 19 февраля 2022 года, регион окажется во власти штормового ветра и сильной метели. На дорогах возможен гололед.

— Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 19 февраля ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с. Днем местами возможна метель. Видимость ухудшится до 500-1000 м, — сообщили в Приволжском УГМС.

По данным специалистов, снег, мокрый снег и дождь задержаться в Самарской области как минимум до понедельника, 21 февраля 2022 года. В дневные часы столбик термометра будет подниматься выше 0 градусов. На дорогах возможна гололедица.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и аккуратнее. В непогоду лучше всего остаться дома и отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Спасатели рекомендуют не оставлять машины под большими деревьями, рядом с ветхими конструкциями и рекламными щитами. Они могут рухнуть из-за сильных порывов ветра или тяжести снега.