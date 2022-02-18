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Общество18 февраля 2022 11:03

В Самаре в сквере Первых Космонавтов появятся детская площадка и уличная мебель

Прошло обсуждение дизайн-проектов
Алена ПРОВКИНА
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Появится новая детская площадка

Появится новая детская площадка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары прошли обсуждения дизайн-проектов общественных пространств 17 февраля 2022 года. Сквер Первых Космонавтов попал в список.

В сквере планируют обновить пешеходные дорожки, установят новое освещение и уличную мебель. Помимо благоустройства, проведут санитарную обрезку деревьев и засадят цветочные клумбы. На слушание были приглашены все жители районов, сообщили в городской администрации.

Жители отметили, что хотели бы увидеть новую современную детскую площадку. Рядом находится садик, и жилые дома, в которых проживает много молодых семей.