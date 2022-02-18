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Происшествия18 февраля 2022 11:06

Житель Самары грозился взорвать колледж и требовал 199 млн рублей

«Террорист» прислал письмо-предупреждение на электронную почту учреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители проверили здание, но ничего опасного не нашли

Правоохранители проверили здание, но ничего опасного не нашли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 февраля 2022 года, в Самаре «заминировали» колледж сервисных технологий и дизайна и школу № 77. Неизвестный грозился взорвать бомбы, якобы заложенные в зданиях, если ему не переведут 199 млн рублей.

— На электронную почту колледжа пришло письмо следующего содержания: «Я заминировал главное здание вашего заведения и взорву его на этой неделе. От вас требую 199 млн рублей и сделать Чечню независимой от России. Также я заминировал школу № 77 на улице Стара-Загора», — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

При этом «террорист» полностью указал свои ФИО, где он живет, с кем живет и чем сейчас занимается. Также он заявил, что контролирует бомбы через свой компьютер и телефон. Автор письма дал правоохранителям время на то, чтобы обдумать его требования. Он заявил, что устроит теракт, если деньги не поступят на его счет, а во главе республики не поставят независимого руководителя — демона Азазеля.

Колледж обследовали. Здание и прилегающую территорию проверили без проведения эвакуации. Никаких взрывоопасных веществ или предметов специалисты не обнаружили. Сейчас правоохранители проводят проверку. Отметим, что за ложное сообщение о минирование предусмотрено уголовное наказание.