В Самаре мигрант поджег машину любовника своей жены

Позже выяснилось, что ревнивец-поджигатель уже находится в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из дворов Самары поздно вечером загорелся припаркованный автомобиль. Свидетелем происшествия стал оперуполномоченный оперативного отдела УФСИН по Самарской области Дмитрий Проскурин. Майор внутренней службы возвращался вечером домой и увидел, на автостоянке подозрительного человека, который что-то делал возле машины. После этого неожиданно автомобиль вспыхнул, а неизвестный попытался сбежать.

- Офицер, недолго думая, бросился в сторону неизвестного. Сказалась отличная физическая подготовка. За считанные секунды Дмитрий догнал поджигателя и скрутил его, а затем вызвал полицию и пожарных, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, знакомых с ситуацией, уроженец Таджикистана застал свою жену с любовником и решил отомстить, спалив его автомобиль. В момент поджога супруга ублажала владельца автомобиля в соседнем доме. Обиженный супруг не стал терпеть предательства и пошел на крайние меры, уничтожив имущество соперника.

Поджигатель к тому же находился в федеральном розыске за совершенное ранее преступление. Благодаря четким действиям сотрудника УИС мигранта заключили под стражу, теперь к предыдущей статье прибавится еще обвинение в умышленном поджоге чужого автомобиля.