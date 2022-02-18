В Самаре юнармейцы провели концерт под окнами ветерана

Ветеран смотрел на концерт с окна. Фото: администрация Промышленного района

В Самаре юнармайцы провели мини-концерт под окнами ветерана Великой Отечественной войны. Шествие и песни устроили в преддверии Дня защитника Отечества.

Юнармейца отряда «Хранители памяти» школы № 29 пели на улице патриотические песни под гитару, а отряд «Ночной Дозор» школы № 109 провели шествие с поздравительными плакатами. Поздравление организовал военный комиссариата Промышленного района.

Песню собственного сочинения исполнил президент Самарского регионального фонда «Всенародное достояние» Павел Коровин. Ветерану Сергею Сергеевичу вручили подарок и пожелали крепкого здоровья.