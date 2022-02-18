Жителей Самарской области просят не выходить на лед в феврале 2022 года

Выходить на лед в оттепель небезопасно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце февраля 2022 года в Самарской области наблюдается повышение среднесуточной температуры воздуха, а также по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега. В связи с погодными условиями, администрация Самары предупредила жителей региона об опасности выхода и выезда на лед.

- Ледовое покрытие представляет собой неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой в большей части не превышает 20 см, что создает опасность для жизни и здоровья граждан, - предупредили чиновники.

Самарцам настоятельно рекомендовали воздержаться от пеших прогулок по льду, а также предупредили об опасности зимней рыбалки. Наиболее опасно выходить на ледовые покрытия водоемов в темное время суток, в туман, снегопад или дождь. Также не стоит проверять лед на прочность, ударяя по нему ногой.

В настоящее время на спусках к рекам Волга и Самары выставлены предупреждающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен. Если вы увидели провалившихся под лед людей, то необходимо срочно позвать на помощь спасателей.

Телефоны экстренных служб:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.