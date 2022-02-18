В Самаре отключат холодную воду на четырех улицах с 21 по 25 февраля

Где отключат воду в Самаре

В Самаре с период с 21 по 25 февраля отключат холодное водоснабжение в домах на четырех улицах. Так, из-за установки задвижек в доме на ул. Антонова-Овсеенко, 3, без воды с 9.00 до 18.00 будут сидеть жители домов по ул. Антонова-Овсеенко, 3, Авроры, 201. Пониженным будет давление воды на ул. Ивана Булкина, 70,78 и в Лучистом переулке, дома № 2 и 4.

В доме на ул. Партизанская, 98 будут устанавливать общедомовй прибор учета, без воды будут дома №98, 100, 102, 104, бойлер поставят около дома по Партизанской, 102. Это произойдет 21 февраля.

На пр.Металлургов, около дома №3 будут менять коверную задвижку. Два дома будут без воды: №№1 и 3. Это произойдет 22 февраля 2022 года с 10.00 до 15.00.

В РКС-Самара особенно подчеркнули, что все бригады стараются работать как можно быстрее, все работы в конкретном доме проводятся в течение рабочей смены и не превышают 8-10 часов.