Четыре самарчанки поборются за корону «Красы студенчества России»

Финал конкурса красоты и таланта пройдет в Самаре в начале марта 2022 года / Фото: www.ruy.ru

Четыре студентки из Самарской области стали финалистками национального конкурса «Краса студенчества России». Они примут участие в очном этапе проекта, который пройдет в начале марта в Самаре. Об этом сообщает Российский союз молодежи.

Всего в финал конкурса вышли 60 студенток из 51 региона России. Среди них оказались: студентка Международного института рынка Анастасия Жабокрицкая, Анна Ляховская из Самарского металлургического колледжа, Ева Арсенадзе из Самарского государственного экономического университета и Кристина Николаева из Тольяттинского государственного университета.

На заочном этапе девушки прошли собеседование, показали видео с творческими номерами, а также сдали тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Теперь им предстоит провести самопрезентацию, преодолеть фотоэтап, справиться с орфографическим диктантом, продемонстрировать жюри творческое выступление и выполнить специальные конкурсные задания.

Очный этап продлится с 1 по 6 марта. По его итогам выберут 12 конкурсанток, который сразятся за титул и корону «Красы студенчества России». Победительницу объявят 6 марта 2022 года.