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Происшествия18 февраля 2022 12:12

Мошенник из Тюмени попытался подкупить самарского полицейского

Подозреваемый в мошенничестве предложил полицейскому 200 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Тюменец положил на стол часть взятки и был задержан полицейскими

Тюменец положил на стол часть взятки и был задержан полицейскими

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении уроженца Тюменской области, который попытался дать взятку самарскому полицейскому. Заместитель начальника отдела уголовного розыска отказался от незаконного вознаграждения, однако настойчивый тюменец все же положил на стол полицейскому часть взятки.

По версии следствия, летом 2021 года подозреваемый в мошеннических действиях предложил полицейскому 200 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. Сотрудник полиции отказался от взятки, однако через несколько дней обвиняемый лично положил часть взятки в размере 70 тысяч рублей на рабочий стол сотрудника полиции, тем самым осуществив дачу незаконного денежного вознаграждения. После этого он был задержан.

В настоящее время следствием было собрано достаточно доказательств и уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.