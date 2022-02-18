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Общество18 февраля 2022 12:15

В Самаре назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья на 2022 год

Этот показатель применяют для расчета выплат на приобретение жилья муниципальным служащим и многодетным семьям
Анастасия МЫШКИНА
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Власти назвали стоимость квадратного метра жилья в Самаре для определенных целей

Власти назвали стоимость квадратного метра жилья в Самаре для определенных целей

В Самаре утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья на 2022 год. Этот показатель нужен для расчета суммы социальных выплат муниципальным служащим на приобретение жилья. Также именно его используют для расчета размера социальной выплаты многодетным семьям, в которых воспитывают пять и более детей, на приобретение или строительство жилья.

В 2022 году стоимость квадратного мета согласно приказу составит 54 240 рублей. Постановление вступило в силу и распространяется на все договорные отношения с 1 января 2022 года.

Отметим, что размер стоимости квадратного метра устанавливается различным для различных нужд и социальных программ и также может меняться от квартала к кварталу. В четвертом квартале стоимость квадратного метра в Самаре для расчета тех же выплат составляла 48 611 рублей.