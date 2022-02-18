Сотрудник «Т Плюс» за 30 лет вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары

Владимир Стрельцов вырастил аллеи пушистых сосен на территории двух энергообъектов города

Самарский энергетик почти тридцать лет выращивал сосны на территориях двух энергообъектов. Начальник Привокзальной отопительной котельной самарского филиала ПАО «Т Плюс» начал высаживать сеянцы сосны с 1994 года и уже сегодня на территориях самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной раскинулись аллеи пушистых сосен.

Владимир Стрельцов с любовью следил за соснами – от семечка до взрослого дерева. Вслед за сосновой аллеей энергетик вместе с коллегами обустроил цветочные клумбы. Кроме того, по словам любителя природы, он старается высаживать саженцы не только на любимой работе, но и возле своего дома. Сейчас Владимир Стрельцов уже вырастил во дворе сливы, вишни, яблони и рябины. Соседи поддерживают такой вклад в озеленение двора.

Сотрудники «Т Плюс» ежегодно участвуют в благотворительных акциях по высадке зеленых насаждений в Самаре и по области. В этом году энергетики посадили 14 елей в Ленинском районе Самары, кроме того они продолжают восстанавливать лес в Тольятти, который пострадал от крупного пожара в 2010 году.