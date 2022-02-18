За год жители Самарской области набрали ипотеки на 93 миллиарда

Число желающих оформить ипотеку не снижается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За года жители Самарской области набрали ипотеки на 93 миллиарда рублей, а общая сумма ипотечного долга жителей региона достигла уровня в 199 млрд рублей. Такие данные озвучили в Центробанке.

Как сообщили в ЦБ РФ, за 2021 год жители Самарской области оформили почти 41,4 тысяч займов на покупку жилья. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. А вот разница в общей сумме ипотечных кредитов оказалась более значительной – за год она выросла на 21,1%.

- Общий размер обязательств жителей региона по ипотеке перед банками на 1 января 2022 года составил почти 199 млрд рублей, - пояснила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. -Это на 20,8% превышает размер ипотечного портфеля на начало 2021 года.

Рост популярности ипотеки в Центробанке традиционно объяснили привлекательными ставками и льготными программами – средняя ставка в 2021 году колебалась от 7,3% до 8,3%.

- Доля просроченной задолженности в ипотеке составляет всего 0,6%, - отметила Марина Мясникова. – А значит банки ответственно подходят к выбору заемщиков, а сами самарцы разумно рассчитывают кредитную нагрузку.